Инженеры «Мерседеса» не знают, как им удалось настроить болид Хэмилтона в Баку
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В «Мерседесе» не знают, как инженерам команды удалось настроить болид Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Азербайджана в Баку. В третьей практике Хэмилтон резко прибавил, после чего показал второй результат в квалификации. В то же время у напарника Хэмилтона, Валттери Боттаса, на протяжении всего уик-энда были проблемы.
«Мы до сих пор не знаем, почему в последней попытке в заключительной практике дела стали лучше. Мы заменили около 52 элементов болида. Каким-то образом всё это сработало вместе, Льюис обрёл уверенность в болиде.
Но тот факт, что нам удалось настроить лишь его болид, показывает, что мы сами не знали, что именно сделали правильно», — приводит слова инженеров «Мерседеса» Auto und Motor Sport.
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