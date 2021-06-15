Жак Вильнёв — о сходе Ферстаппена в Баку: шины не должны так взрываться, это ужасно

Бывший пилот Формулы-1 Жак Вильнёв поделился мнением об инциденте, который произошёл во время Гран-при Азербайджана с болидом гонщика «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Он лидировал, но не смог завершить гонку из-за прокола. Ферстаппен после гонки обвинил в произошедшем производителя шин, компанию «Пирелли». В настоящее время компания проводит расследование, но, по данным СМИ, не считает, что имел место брак. Отметим, что из-за прокола с дистанции сошёл и гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл.
«Шины не должны так взрываться. Они даже не проехали на них много кругов. Это ужасно. Жаль, ведь Стролл проводил хорошую гонку, а Макс и вовсе лидировал.
Макс отлично проходил круги, у него был хороший запас. Ему даже не надо было вести болид слишком быстро. Я не знаю, что он мог сделать не так, что могло привести к подобному», — цитирует Вильнёва RaceFans.
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