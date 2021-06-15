Никита Джигурда врывается в кибергонки Чемпионата Forza Motorsport 2021

Совсем скоро состоится очередной этап Чемпионата Forza Motorsport 2021. Его главным хэдлайнером станет Никита Джигурда.

Соревноваться участники четвертого этапа Чемпионата Forza Motorsport 2021 будут на легендарном BMW Motorsport 3.0 CSL 1975 года, на трассе – SilverStone.

Отборочные заезды этапа пройдут онлайн с 20 по 24 июня, финал этапа состоится 26 июня в 18:00.

Хэдлайнеры финала:

Участие в четвертом этапе Forza Motorsport 2021 как всегда бесплатное.

Зарегистрироваться можно по ссылке:

Партнёры Чемпионата:

Официальный партнёр: Black Monster Energy – мировой производитель энергетических напитков.

Официальный автомобиль: BMW

Официальный партнёр: Pringles

Официальная платформа: XBOX. Бука – официальный дистрибутор.

Официальные дисплеи: Samsung.

Официальный партнёр: Lamoda

Официальные шины: Hankook.

Официальные рули и гарнитуры: Thrustmaster.

Официальные Гоночные Симуляторы: Playseat