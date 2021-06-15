Перес высоко отозвался о Ферстаппене, который поздравил его с победой в Баку

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал поведение напарника Макса Ферстаппена во время церемонии награждения на Гран-при Азербайджана. Представитель Нидерландов лидировал, но в концовке сошёл с трассы из-за прокола. Несмотря на досадное поражение, Ферстаппен подошёл к подиуму, чтобы поздравить Переса, выигравшего гонку. Также Переса поздравил резервный пилот команды Алекс Албон, место которого в команде занял мексиканец.

«Я думаю, что у нас очень хорошая команда. Было здорово видеть поступок Макса. Он заслуживал победу, всё делал идеально в течение уик-энда. Ему просто очень сильно не повезло. Алекс также проделал большую работу на симуляторе и с инженерами. Когда я пришёл в команду, то не рассчитывал, что он будет таким открытым. Но он объяснил, как работает болид. Очень приятно, что он здесь с нами. Я действительно очень ценю такое отношение в команде», — цитирует Переса пресс-служба «Ред Булл».