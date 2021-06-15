Перес высоко отозвался о Ферстаппене, который поздравил его с победой в Баку

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал поведение напарника Макса Ферстаппена во время церемонии награждения на Гран-при Азербайджана. Представитель Нидерландов лидировал, но в концовке сошёл с трассы из-за прокола. Несмотря на досадное поражение, Ферстаппен подошёл к подиуму, чтобы поздравить Переса, выигравшего гонку. Также Переса поздравил резервный пилот команды Алекс Албон, место которого в команде занял мексиканец.
«Я думаю, что у нас очень хорошая команда. Было здорово видеть поступок Макса. Он заслуживал победу, всё делал идеально в течение уик-энда. Ему просто очень сильно не повезло. Алекс также проделал большую работу на симуляторе и с инженерами. Когда я пришёл в команду, то не рассчитывал, что он будет таким открытым. Но он объяснил, как работает болид. Очень приятно, что он здесь с нами. Я действительно очень ценю такое отношение в команде», — цитирует Переса пресс-служба «Ред Булл».
- 15 июня 2021
-
16:13
-
14:55
-
14:04
-
13:41
-
11:38
-
10:47
-
09:43
-
00:15
- 14 июня 2021
-
22:42
-
21:16
-
20:14
-
19:06
-
17:56
-
16:30
-
15:55
-
14:56
-
13:55
-
12:47
-
11:51
-
09:49
-
00:23
-
00:00
- 13 июня 2021
-
23:30
-
23:20
-
22:26
-
20:56
-
20:55
-
20:44
-
19:52
-
18:10
-
18:06
-
16:02
-
14:10
-
12:15
-
11:39