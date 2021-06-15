Хайме Альгерсуари рассказал, как отказал «Лотусу», а после был уволен из «Торо Россо»

Бывший пилот Формулы-1 Хайме Альгерсуари вспомнил, как в конце 2011 года отклонил предложение «Лотуса» стать напарником по команде Кими Райкконена, полагая, что ему будет лучше в «Торо Россо», но там от него неожиданно отказалась.
«Я до сих пор не понимаю, как это случилось. Я финишировал впереди своего товарища по команде и даже отказался от контракта с «Лотусом». В «Торо Россо» было немало хвалебных отзывов о моей работе. Мне говорили, что всё будет хорошо. Но потом позвонил Хельмут Марко и сказал, что у меня нет никаких шансов остаться. Было обидно.
Но я хотел бы добавить, что у меня прекрасные отношения с Марко. Я всегда буду благодарен ему, «Ред Булл» и их владельцу Дитриху Матешицу. Ведь они дали мне возможность участвовать в гонках Формулы-1», — приводит слова Альгерсуари La Gazzetta dello Sport.
- 15 июня 2021
-
17:46
-
16:13
-
14:55
-
14:04
-
13:41
-
11:38
-
10:47
-
09:43
-
00:15
- 14 июня 2021
-
22:42
-
21:16
-
20:14
-
19:06
-
17:56
-
16:30
-
15:55
-
14:56
-
13:55
-
12:47
-
11:51
-
09:49
-
00:23
-
00:00
- 13 июня 2021
-
23:30
-
23:20
-
22:26
-
20:56
-
20:55
-
20:44
-
19:52
-
18:10
-
18:06
-
16:02
-
14:10
-
12:15