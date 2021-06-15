Хайме Альгерсуари рассказал, как отказал «Лотусу», а после был уволен из «Торо Россо»

Бывший пилот Формулы-1 Хайме Альгерсуари вспомнил, как в конце 2011 года отклонил предложение «Лотуса» стать напарником по команде Кими Райкконена, полагая, что ему будет лучше в «Торо Россо», но там от него неожиданно отказалась.



«Я до сих пор не понимаю, как это случилось. Я финишировал впереди своего товарища по команде и даже отказался от контракта с «Лотусом». В «Торо Россо» было немало хвалебных отзывов о моей работе. Мне говорили, что всё будет хорошо. Но потом позвонил Хельмут Марко и сказал, что у меня нет никаких шансов остаться. Было обидно.

Но я хотел бы добавить, что у меня прекрасные отношения с Марко. Я всегда буду благодарен ему, «Ред Булл» и их владельцу Дитриху Матешицу. Ведь они дали мне возможность участвовать в гонках Формулы-1», — приводит слова Альгерсуари La Gazzetta dello Sport.