Руководитель «Альфа Ромео»: едем во Францию с настроем и дальше набирать очки

Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что рассчитывает на Гран-при Франции продолжить набирать очки и повторить таким образом достижение команды на двух предыдущих этапах.

«Мы едем во Францию с настроем и дальше набирать очки, чтобы продолжить нашу славную серию и довести её до трёх гонок подряд. Наконец стали видны результаты всей нашей добротной работы. Мы убеждены, что у команды есть гораздо больший потенциал. Сорванная квалификация и насыщенная событиями гонка в Баку несколько смазали реальный темп нашего болида. Надеюсь, во Франции мы покажем действительно всё, на что способны», — приводит слова Вассёра пресс-служба «Альфа Ромео».

Ранее сообщалось, что пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци мог перейти в «Мерседес».