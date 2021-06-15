Тост: Гасли — один из величайших пилотов

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о сильных качествах пилота команды Пьера Гасли, ставшего третьим на Гран-при в Азербайджане.
«Третье место было очень важно для него, как и для его уверенности в себе. Пьер всегда хорошо работал, но мы не могли предложить ему действительно хороший болид ни в Портимане, ни в Барселоне. Полагаю, он один из величайших пилотов, потому что выжимает из машины всё, не совершает ошибок и приносит очки.
Пьер всегда был в первой пятёрке или шестёрке. Он должен был позаботиться о шинах, тормозах, расходе топлива. И мы всегда перестраховываемся, так как оставляем ресурсы на конец гонки. Должен признаться, нам повезло избежать каких-либо инцидентов. Пьер действительно профессионально справился со стартами и первыми кругами, ведь борьба с Леклером была довольно напряжённой. И в итоге он смог завоевать третье место.
Надеюсь, он останется с нами. Посмотрим, сможем ли мы предоставить ему конкурентоспособную и подходящую машину. Думаю, нет никаких причин для изменений. Но в любом случае решение за «Ред Булл», — приводит слова Тоста Motorsport.
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