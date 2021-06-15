В «Пирелли» опубликовали окончательные данные о причинах взрывов шин на этапе Ф-1 в Баку

Производитель шин, компания «Пирелли», опубликовала окончательные данные о причинах взрывов шин, в результате которых произошли аварии во время Гран-при Азербайджана: на болиде гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена взорвалась шина, а на шине пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла возник прокол. Анализ «Пирелли» произвели совместно с Международной автомобильной федерацией.
В «Пирелли» заявили, что в шинах, о которых идёт речь, не было обнаружено ни производственных, ни каких-либо качественных дефектов, не было выявлено также признаков усталости или расслоения. Причиной же инцидентов на трассе Баку является «круговой излом на внутренней боковине, который может быть связан с условиями эксплуатации шины».
Производитель считает, что случившиеся аварии могли стать следствием неправильной эксплуатации шин и банальном несоблюдении предписанных стартовых параметров (минимальное давление и максимальная температура термочехлов).
На основе анализа уже разработали новые протоколы отслеживания, а обновлённая техническая директива по данному поводу уже разослана командам.
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