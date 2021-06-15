В «Ред Булл» отреагировали на окончательное заключение «Пирелли» о причинах взрывов шин

В «Ред Булл» прокомментировали окончательные данные производителя шин, компании «Пирелли», о причинах взрывов шин на этапе Гран-при Азербайджана. На болиде гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена взорвалась шина, аналогичная проблема возникла ранее у пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла.



«Мы плотно сотрудничали с «Пирелли» и Международной автомобильной федерацией в ходе расследования взрыва шины на болиде Макса Ферстаппенана на 47-м круге Гран-при Азербайджана и можем подтвердить, что никаких неисправностей в автомобиле обнаружено не было. Мы всё время придерживались предписаний «Пирелли» по параметрам шин и продолжим следовать их указаниям», — говорится в сообщении пресс-службы австрийской команды.



В «Пирелли» причиной инцидентов на трассе Баку назвали «круговой излом на внутренней боковине, который может быть связан с условиями эксплуатации шины».

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