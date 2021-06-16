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ФИА ужесточит проверку давления в шинах после аварий Ферстаппена и Стролла

ФИА ужесточит проверку давления в шинах после аварий Ферстаппена и Стролла
Александр Кожевников
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ФИА ужесточит проверку правил эксплуатации шин командами Формулы-1, сообщает Motorsport.

Как сообщает источник, теперь шины будут проверяться не до, а после того, как они были экипированы на автомобиль. Кроме того, участники проверки будут выбираться случайным образом во время тренировок и квалификации, а комплекты, использованные пилотами в гонке, будут проходить проверку на давление в них без исключений.

Кроме того, «Пирелли» будет использовать специальные уплотнения на шинах, чтобы убедиться, что команды не меняют давление в ходе гонки. Разумеется, команды будут лишены возможности повторно подкачать шину.

ФИА уже дала понять, что о любых нарушениях в работе с давлением в шинах будет моментально сообщено стюардам гонки, что приведёт к разбирательствам и штрафам, вплоть до дисквалификации.

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