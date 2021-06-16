В «Хонде» остались удивлены заменами моторов у «Мерседеса» и «Феррари»

Технический директор «Хонды» Тойохару Танабе остался удивлён, что «Феррари» и «Мерседес» заменили моторы на своих и клиентских машинах уже после пяти гонок сезона.



«Я бы хотел знать, зачем они заменили силовые установки в Баку. В сезоне по плану 23 гонки, так что легко посчитать, что каждый мотор должен пройти семь или восемь гран-при, а в Баку был только шестой этап сезона. В прошлые годы соперники использовали силовые установки даже дольше нас, так что у меня нет идей, почему на этот раз они поступили иначе.



У нас не было серьёзных проблем за первые шесть гонок. Была неприятность с Гасли, но если говорить о ДВС, то за шесть гонок не произошло ничего серьёзного. Мы кардинально улучшили надёжность за последние годы. Сложно сравнивать с прошлым годом, потому что гонок было гораздо меньше, но в сравнении с 2019 годом нам стало намного комфортнее работать с моторами с точки зрения надёжности и эффективности», — приводит слова Танабе The Race.