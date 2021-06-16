В «Хонде» остались удивлены заменами моторов у «Мерседеса» и «Феррари»

Технический директор «Хонды» Тойохару Танабе остался удивлён, что «Феррари» и «Мерседес» заменили моторы на своих и клиентских машинах уже после пяти гонок сезона.
«Я бы хотел знать, зачем они заменили силовые установки в Баку. В сезоне по плану 23 гонки, так что легко посчитать, что каждый мотор должен пройти семь или восемь гран-при, а в Баку был только шестой этап сезона. В прошлые годы соперники использовали силовые установки даже дольше нас, так что у меня нет идей, почему на этот раз они поступили иначе.
У нас не было серьёзных проблем за первые шесть гонок. Была неприятность с Гасли, но если говорить о ДВС, то за шесть гонок не произошло ничего серьёзного. Мы кардинально улучшили надёжность за последние годы. Сложно сравнивать с прошлым годом, потому что гонок было гораздо меньше, но в сравнении с 2019 годом нам стало намного комфортнее работать с моторами с точки зрения надёжности и эффективности», — приводит слова Танабе The Race.
- 16 июня 2021
-
17:52
-
17:49
-
17:12
-
16:45
-
16:40
-
14:51
-
13:50
-
12:55
-
11:41
-
10:03
- 15 июня 2021
-
23:31
-
21:33
-
20:43
-
19:58
-
19:21
-
17:46
-
16:13
-
14:55
-
14:04
-
13:41
-
11:38
-
10:47
-
09:43
-
00:15
- 14 июня 2021
-
22:42
-
21:16
-
20:14
-
19:06
-
17:56
-
16:30
-
15:55
-
14:56
-
13:55
-
12:47
-
11:51