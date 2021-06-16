«Альпин» объявила о продлении контракта с Оконом
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон продлил контракт с командой. Как сообщает пресс-служба «Альпин», новое соглашение рассчитано до 2024 года.
Окон перешёл в «Альпин» перед началом сезона 2020 года. В Формуле-1 француз дебютировал в 2016 году, выступая за «Манор», а затем за «Форс-Индия». В общей сложности он провёл 73 Гран-при, набрав суммарно 210 очков.
Лучшего результата в карьере француз добился в 2020 году, когда он в Бахрейне занял второе место.
«Мы очень гордимся, что Эстебан останется в семье «Альпин». С тех пор, как он перешёл в команду в 2020 году, Эстебан заметно вырос, обрёл уверенность. Хоть он сейчас ещё очень молод, но уже и достаточно опытен в Формуле-1. Он — важный актив нашей команды», — сказал руководитель «Альпин» Лоран Росси.
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