Тесты Грожана с «Мерседесом» перенесены на более поздний срок

Пресс-служба «Мерседеса» сообщила, что пилот IndyCar, бывший гонщик «Хааса» Ромен Грожан был вынужден перенести тесты с командой. Ранее стало известно, что француз будет пилотировать болид «Мерседеса» на тестах 29 июня.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить, что участие Ромена Грожана в тестах «Мерседеса» было отложено из-за ограничений на поездки и требования карантина. Мы по-прежнему хотим предоставить Ромену шанс в машине Формулы-1 «Мерседеса». И мы работаем над тем, чтобы перенести его участие на более позднее время», — говорится в сообщении «Мерседеса».

С 2021 года французский пилот выступает в американской серии IndyCar. Грожан перестал выступать в Формуле-1 после минувшего сезона. При этом спортсмену пришлось завершить сезон преждевременно. На Гран-при Бахрейна Грожан попал в серьёзную аварию и получил ожоги рук и ног.