Марк Уэббер: уверен, что Ферстаппен может стать чемпионом в этом сезоне

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением о борьбе за чемпионство между гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном из «Ред Булл». Представитель Нидерландов вышел в лидеры зачёта пилотов после нескольких неудачных гонок «Мерседеса».

«Ферстаппен потерял много очков в Баку. Он был на 10 очков впереди за несколько кругов до финиша. Я уверен, что Макс может стать чемпионом, Серхио Перес становится всё лучше и лучше. В то же время кажется, что Валттери Боттас уже думает о следующей команде. Всё это помогает «Ред Булл», — цитирует Уэббера GPBlog.

Ферстаппен лидирует в зачёте пилотов, опережая Хэмилтона на четыре очка. В Кубке Конструкторов «Ред Булл» опережает «Мерседес» на 26 очков.