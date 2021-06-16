Марк Уэббер: уверен, что Ферстаппен может стать чемпионом в этом сезоне
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением о борьбе за чемпионство между гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном из «Ред Булл». Представитель Нидерландов вышел в лидеры зачёта пилотов после нескольких неудачных гонок «Мерседеса».
«Ферстаппен потерял много очков в Баку. Он был на 10 очков впереди за несколько кругов до финиша. Я уверен, что Макс может стать чемпионом, Серхио Перес становится всё лучше и лучше. В то же время кажется, что Валттери Боттас уже думает о следующей команде. Всё это помогает «Ред Булл», — цитирует Уэббера GPBlog.
Ферстаппен лидирует в зачёте пилотов, опережая Хэмилтона на четыре очка. В Кубке Конструкторов «Ред Булл» опережает «Мерседес» на 26 очков.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 16 июня 2021
-
21:53
-
21:23
-
19:32
-
19:14
-
18:49
-
17:52
-
17:49
-
17:12
-
16:45
-
16:40
-
14:51
-
13:50
-
12:55
-
11:41
-
10:03
- 15 июня 2021
-
23:31
-
21:33
-
20:43
-
19:58
-
19:21
-
17:46
-
16:13
-
14:55
-
14:04
-
13:41
-
11:38
-
10:47
-
09:43
-
00:15
- 14 июня 2021
-
22:42
-
21:16
-
20:14
-
19:06
-
17:56
-
16:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам