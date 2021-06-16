Райкконен ответил на вопрос о будущем

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен высказался о будущем. Финский гонщик признался, что пока не принял решение, продолжать карьеру или завершить её после окончания сезона.

«Нет никакой разницы по сравнению с прошлым сезоном. Мы в такой же ситуации. Посмотрим, как всё сложится. В настоящий момент я хочу и дальше заниматься тем, что мне приносит удовольствие.

Я не знаю, где буду через пять или 10 лет. Буду ли я руководителем команды или советником, сейчас я ничего не могу сказать.

Я остаюсь тем же человеком, просто немного старше. Жизнь меняет в том плане, что ты становишься опытнее. Иногда это помогает, а иногда, наоборот. Но главное, что жизнь продолжается», — приводит слова Райкконена Motorsport Italia.