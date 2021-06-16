Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Райкконен ответил на вопрос о будущем

Райкконен ответил на вопрос о будущем
Антон Мозговой
Комментарии

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен высказался о будущем. Финский гонщик признался, что пока не принял решение, продолжать карьеру или завершить её после окончания сезона.

«Нет никакой разницы по сравнению с прошлым сезоном. Мы в такой же ситуации. Посмотрим, как всё сложится. В настоящий момент я хочу и дальше заниматься тем, что мне приносит удовольствие.

Я не знаю, где буду через пять или 10 лет. Буду ли я руководителем команды или советником, сейчас я ничего не могу сказать.

Я остаюсь тем же человеком, просто немного старше. Жизнь меняет в том плане, что ты становишься опытнее. Иногда это помогает, а иногда, наоборот. Но главное, что жизнь продолжается», — приводит слова Райкконена Motorsport Italia.

Новость по теме
Райкконен рассказал о критике со стороны сына за аварию в Португалии
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021