Вольф рассказал, как его поддержали в «Мерседесе» во время психологических проблем

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как команда помогла ему, когда у него возникли сложности психологического характера. По словам Вольфа, проблемы у него возникли в прошлом сезоне, скомканном из-за пандемии коронавируса. Немец признавался, что раздумывал об уходе из Формулы-1.

«Когда видят публичных людей, кажется, что они счастливы, что у них есть всё, деньги, успех. Но так бывает не всегда.

Перед тем как я пришёл в Формулу-1, у меня был кризис среднего возраста. Я не знал, оставаться ли мне в финансовой сфере, чем я хочу заниматься.

Иногда у меня тоже бывают проблемы. Нужно понимать, что бывают плохие дни, недели или месяцы.

Как и многие другие люди, я иногда испытываю проблемы психологического характера, но у нас отличная команда. Важно, чтобы окружающие могли взять на себя ответственность, когда возникают проблемы. У меня была такая ситуация в прошлом году. Во время пандемии я не знал, хочу ли оставаться в Формуле-1. Я думал о возвращении в финансы. В течение месяцев я не мог найти ответ на вопрос. И, конечно, всё это мешало. Наш технический директор выполнял работу, когда я был не в оптимальной форме. Он сказал мне, чтобы я взял отпуск на любое количество дней, чтобы всё осознать», — цитирует Вольфа GPFans.