Хилл объяснил, почему считает три следующих этапа Формулы-1 одними из важнейших в сезоне

Бывший пилот Формулы-1 Деймон Хилл поделился ожиданиями от возобновления сезона в «Королевских гонках». Хилл подчеркнул значимость Гран-при Франции и последующих гонок в Австрии.

«Думаю, наступает важнейшая часть чемпионата. Я всегда говорю, что стартовые гонки приносят неожиданные результаты, так как команды ещё не полностью «распаковали свои чемоданы».

Думаю, что после Баку было не так много новостей, так как команды пытаются успокоить дыхание.

Ожидаю, что прибавит «Мерседес». Думаю, они там сами на это рассчитывают, но у них очень непростые конкуренты, куда более сильные, чем когда-либо были. Кроме того, мы не знаем, что «Феррари» припрятала в рукаве. Нас ждут классные гонки», — цитирует Хилла RacingNews 365.