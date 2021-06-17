Вильнёв: Алонсо прекратил попытки выиграть «Тройную корону»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что Фернандо Алонсо прекратил попытки выиграть «Тройную корону» автоспорта. Для получения этого достижения Алонсо не хватает лишь победы в «500 милях Индианаполиса».
«Думаю, Алонсо прекратил попытки выиграть «Тройную корону». Он сильно смотрелся в первой попытке выиграть «500 миль Индианаполиса», но потом осознал, что это практически невозможно, если ты за весь год IndyCar участвуешь только в этой гонке. Для успешного выступления ему пришлось бы принять участие во всех этапах на овалах, а ему это не очень подходит по графику», — приводит слова Жака Вильнёва Motorsport-Total.
Помимо гонки в Индианаполисе, для получения этого неофициального титула нужны победы в Гран-при Монако и «24 часах Ле-Мана», которые уже есть в активе Алонсо.
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