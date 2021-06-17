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Вильнёв: Алонсо прекратил попытки выиграть «Тройную корону»

Вильнёв: Алонсо прекратил попытки выиграть «Тройную корону»
Александр Кожевников
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что Фернандо Алонсо прекратил попытки выиграть «Тройную корону» автоспорта. Для получения этого достижения Алонсо не хватает лишь победы в «500 милях Индианаполиса».

«Думаю, Алонсо прекратил попытки выиграть «Тройную корону». Он сильно смотрелся в первой попытке выиграть «500 миль Индианаполиса», но потом осознал, что это практически невозможно, если ты за весь год IndyCar участвуешь только в этой гонке. Для успешного выступления ему пришлось бы принять участие во всех этапах на овалах, а ему это не очень подходит по графику», — приводит слова Жака Вильнёва Motorsport-Total.

Помимо гонки в Индианаполисе, для получения этого неофициального титула нужны победы в Гран-при Монако и «24 часах Ле-Мана», которые уже есть в активе Алонсо.

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