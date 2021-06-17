Ди Грасси: да Кошта лучше 25 процентов пилотов Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, пилот Формулы-Е Лукас ди Грасси считает, что португальский чемпион Формулы-Е Антониу Феликс да Кошта заслуживает места в «Королевских гонках». В ответ на статью журнала The Race о вариантах для продолжения карьеры португальского гонщика в 2022 году ди Грасси выразил мнение, что Антониу превосходит четверть действующих пилотов Формулы-1.
«Да Кошта лучше по меньшей мере 25 процентов пилотов в Формуле-1. Я бы сказал, дайте ему заслуженный шанс. У всех остальных чемпионов Формулы-Е был как минимум один сезон в Ф-1», — написал в своём «твиттере» Лукас ди Грасси.
Антонио Феликс да Кошта стал чемпионом Формулы-Е в сезоне-2019/2020. Для португальца этот сезон был шестым в серии. В нынешнем сезоне да Кошта занимает четвёртое место в чемпионате, одержав одну победу на Е-при Монако.
- 17 июня 2021
-
10:41
-
09:49
-
00:28
- 16 июня 2021
-
23:35
-
22:43
-
21:53
-
21:23
-
19:32
-
19:14
-
18:49
-
17:52
-
17:49
-
17:12
-
16:45
-
16:40
-
14:51
-
13:50
-
12:55
-
11:41
-
10:03
- 15 июня 2021
-
23:31
-
21:33
-
20:43
-
19:58
-
19:21
-
17:46
-
16:13
-
14:55
-
14:04
-
13:41
-
11:38
-
10:47
-
09:43
-
00:15
- 14 июня 2021
-
22:42