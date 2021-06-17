Ди Грасси: да Кошта лучше 25 процентов пилотов Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, пилот Формулы-Е Лукас ди Грасси считает, что португальский чемпион Формулы-Е Антониу Феликс да Кошта заслуживает места в «Королевских гонках». В ответ на статью журнала The Race о вариантах для продолжения карьеры португальского гонщика в 2022 году ди Грасси выразил мнение, что Антониу превосходит четверть действующих пилотов Формулы-1.



«Да Кошта лучше по меньшей мере 25 процентов пилотов в Формуле-1. Я бы сказал, дайте ему заслуженный шанс. У всех остальных чемпионов Формулы-Е был как минимум один сезон в Ф-1», — написал в своём «твиттере» Лукас ди Грасси.



Антонио Феликс да Кошта стал чемпионом Формулы-Е в сезоне-2019/2020. Для португальца этот сезон был шестым в серии. В нынешнем сезоне да Кошта занимает четвёртое место в чемпионате, одержав одну победу на Е-при Монако.