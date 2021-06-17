Риккардо надеется, что три Гран-при подряд помогут ему обрести уверенность в машине

Пилот «Макларен» Даниэль Риккардо признался, что он возлагает большие надежды на предстоящие строенные этапы, которые должны помочь ему обрести уверенность в машине.



«Не могу поверить, что я рад возвращению во Францию. «Поль-Рикар» — не очень сложная трасса, которая позволяет совершать ошибки. После этого нас ждёт сдвоенный этап в Австрии, надеюсь, что это тоже поможет мне пройти этот этап адаптации к новой машине.



Три гонки подряд — большой вызов, но в то же время это возможность получить необходимый опыт на трассе и сделать шаг вперёд, основываясь на проделанной работе. Большой километраж на протяжении трёх Гран-при подряд и работа на симуляторе должны помочь мне достичь большей уверенности в машине», — приводит слова Даниэля Риккардо GPFans.