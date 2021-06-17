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Руководитель «Альпин» рассказал, в чём Алонсо уступает Окону

Руководитель «Альпин» рассказал, в чём Алонсо уступает Окону
Антон Мозговой
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Руководитель «Альпин» Лоран Росси сравнил выступления пилотов команды Фернандо Алонсо и Эстебана Окона в нынешнем сезоне.

«Фернандо показал, что он вернулся. Окон в нынешнем сезоне каждый уик-энд проводит очень хорошо, демонстрируя, что является превосходным пилотом. Фернандо всегда способен показать то же время, как минимум один раз. Но ему пока немного не хватает стабильности, это признаёт и сам Фернандо.

На конкретном круге Фернандо так же хорош, как и Эстебан. Но стабильность придёт вместе с адаптацией», — цитирует Росси RacingNews365.

Также он подчеркнул, что в команде нет никаких проблем в плане взаимоотношения пилотов.

Напомним, Алонсо вернулся в Формулу-1 после двухлетнего перерыва. Сам испанец признавался, что рассчитывал на более лёгкое возвращение.

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