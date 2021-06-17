Мазепин рассказал, как относится к посвящённым ему мемам
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как реагирует на многочисленные публикации в свой адрес в социальных сетях — в первую очередь, на всевозможные мемы, включая довольно злые.
«Я искренне считаю, что у меня всё хорошо с самоиронией. Если какие-то картинки правда смешные, никогда не останусь в стороне и лично над ними посмеюсь. В любом известном виде спорта и любой индустрии, привлекающей внимание публики, неизбежны шутки. Если у людей есть время делать картинки в «фотошопе», я очень за них рад и абсолютно приветствую.
Считаю, что хуже, чем грустные лица в паддоке и за его пределами, ничего быть не может. Если все будут улыбаться, я только рад», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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