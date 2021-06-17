Ферстаппен: «Пирелли» не может нас винить, им надо смотреть на себя

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал расследование «Пирелли» причин взрыва колёс на его болиде и автомобиле Лэнса Стролла на Гран-при Азербайджана. Голландец не согласился с предположениями шинников, что команды не следовали рекомендациям «Пирелли» и использовали слишком низкое давление в шинах.
«Они сказали, что не могли отслеживать давление, но мы отдали им данные после гонки, и они показывали, что мы не делали ничего неправильного. И в „Астон Мартин“ тоже не делали чего-то неправильного. Так что они не могут винить нас. Думаю, им надо смотреть на себя. А мы готовы помочь. В Баку они и так подняли минимальное давление после пятницы. Возможно, этого было недостаточно. Без сомнений, здесь давление тоже поднимут — надеюсь, этого будет достаточно.
Их анализ для меня немного туманный. Я могу только сказать, что, думаю, команда сделала всё, что должна была. Они следовали всем рекомендациям по части давления», — приводит слова Ферстаппена F1i.
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