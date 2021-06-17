Боттас: мне никто не говорил, что я покину команду

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал слухи о том, что после Гран-при Азербайджана Тото Вольф сообщил ему, что команда больше не нуждается в его услугах.
«Конечно, мы часто общаемся с Тото, в том числе и в последнее время. Это нормально. Но я не могу подтвердить то, что он мне сообщил после гонки в Баку, что мы расстанемся в следующем сезоне. Мне никто такого не говорил», — приводит слова Валттери Боттаса The Race.
Боттас уже комментировал слухи о собственной замене в нынешней команде. Финский гонщик говорил, что не придаёт значения этим разговорам, но пока ещё не начинал вести переговоры с «Мерседесом». При этом он выразил надежду, что стороны начнут обсуждать новый контракт уже в следующем месяце.
Однако СМИ сообщали, что на Гран-при Великобритании «Мерседес» может объявить об уходе Боттаса.
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