Боттас: мне никто не говорил, что я покину команду

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал слухи о том, что после Гран-при Азербайджана Тото Вольф сообщил ему, что команда больше не нуждается в его услугах.



«Конечно, мы часто общаемся с Тото, в том числе и в последнее время. Это нормально. Но я не могу подтвердить то, что он мне сообщил после гонки в Баку, что мы расстанемся в следующем сезоне. Мне никто такого не говорил», — приводит слова Валттери Боттаса The Race.



Боттас уже комментировал слухи о собственной замене в нынешней команде. Финский гонщик говорил, что не придаёт значения этим разговорам, но пока ещё не начинал вести переговоры с «Мерседесом». При этом он выразил надежду, что стороны начнут обсуждать новый контракт уже в следующем месяце.



Однако СМИ сообщали, что на Гран-при Великобритании «Мерседес» может объявить об уходе Боттаса.