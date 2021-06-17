Шумахер уверен, что в случае рецидива последствия для Мазепина будут более серьёзными

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер высказал мнение, что если его партнёр по команде Никита Мазепин будет обороняться в такой же манере, как на финише Гран-при Азербайджана, то в следующий раз его действия обязательно изучат стюарды Формулы-1.



«Если такое произойдёт снова, вероятно, последствия будут более серьёзными. В данном случае, думаю, имело значение, что инцидент произошёл между напарниками по команде, поэтому ситуация больше оставалась внутри, а не обсуждалась публично. По сути, она была улажена без гоночного директора или стюардов. Но, как я уже сказал, если такое произойдёт снова, то ситуация будет рассмотрена стюардами и гоночным директором, в этом я не сомневаюсь», — приводит слова Шумахера Motorsport Week.