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Шумахер уверен, что в случае рецидива последствия для Мазепина будут более серьёзными

Шумахер уверен, что в случае рецидива последствия для Мазепина будут более серьёзными
Евгений Кустов
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер высказал мнение, что если его партнёр по команде Никита Мазепин будет обороняться в такой же манере, как на финише Гран-при Азербайджана, то в следующий раз его действия обязательно изучат стюарды Формулы-1.

«Если такое произойдёт снова, вероятно, последствия будут более серьёзными. В данном случае, думаю, имело значение, что инцидент произошёл между напарниками по команде, поэтому ситуация больше оставалась внутри, а не обсуждалась публично. По сути, она была улажена без гоночного директора или стюардов. Но, как я уже сказал, если такое произойдёт снова, то ситуация будет рассмотрена стюардами и гоночным директором, в этом я не сомневаюсь», — приводит слова Шумахера Motorsport Week.

«Надеюсь, жалоб будет меньше». Мазепин и Шумахер обсудили инцидент в Баку «Надеюсь, жалоб будет меньше». Мазепин и Шумахер обсудили инцидент в Баку
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