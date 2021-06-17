Джордж Расселл высказался о своём будущем

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мыслями о своём будущем на фоне слухов о переходе в «Мерседес».

«Что касается следующего года, то пока ничего не ясно. Я пилот «Уильямса», но каких-то новых контрактов ещё не подписывал. Конечно, я хочу разобраться в своём будущем. Обычно такие вещи решаются во время летних каникул. Но признаюсь, мне просто нравится это чувство неопределённости, когда не знаешь, что тебя ждёт в будущем», — приводит слова Расселла formel1.de



Ранее руководитель «Уияльмса» Йост Капито не исключил возможной замены Джорджа Расселла на Валттери Боттаса уже в ходе сезона-2021. СМИ не раз сообщали, что нынешний сезон практически наверняка станет для Валттери последним в составе «Мерседеса». Сам Боттас также комментировал слухи о собственной замене в нынешней команде. Финский гонщик говорил, что не придаёт значения этим разговорам, но пока ещё не начинал вести переговоры с «Мерседесом». При этом он выразил надежду, что стороны начнут обсуждать новый контракт уже в следующем месяце.