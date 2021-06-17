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Сайнс: Леклер — величайший, если не самый великий талант Формулы-1

Сайнс: Леклер — величайший, если не самый великий талант Формулы-1
Виталий Весёлый
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о напарнике по команде Шарле Леклере, высоко оценив его мастерство.

«Если нужно оценить свою квалификационную скорость, то Шарль Леклер — идеальный кандидат. Я думаю, что он самый лучший пилот на решётке в квалификациях. Сейчас он один из величайших, если не самый великий талант Формулы-1. Постепенно ко мне начинает приходить понимание, почему он выступает на таком высоком уровне.

Любой, кто окажется за рулём «Феррари», едва ли превзойдёт Шарля. Он точно знает, как преодолеть круг в заключительной части квалификации на этом болиде, прекрасно знает, как им управлять», — приводит слова Сайнса BBC.

Ранее сообщалось, что Леклер вместе с другом стали совладельцами скаковой лошади.

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