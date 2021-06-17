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Мазепин и Алонсо обменялись шлемами. Видео

Мазепин и Алонсо обменялись шлемами. Видео
Виталий Весёлый
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин и двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо обменялись шлемами в преддверии Гран-при Франции. Соответствующее видео было размещено на официальной странице команды «Хаас» в «Твиттере».

Мазепин и Алонсо обменялись шлемами:

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Haas F1 Team».

«Я вырос, наблюдая за этим парнем по телевизору. Спасибо, Фернандо, это много для меня значит», — написал Мазепин на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Алонсо вернулся в Формулу-1 после двухлетнего перерыва. Сам испанец признавался, что рассчитывал на более лёгкое возвращение.

Ранее руководитель «Альпин» Лоран Росси сравнил выступления пилотов команды Алонсо и Эстебана Окона в нынешнем сезоне.

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