В «Пирелли» отказались обвинять «Ред Булл» «Астон Мартин» в нарушении регламента

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола объяснил причины взрыва колёс на болидах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла на Гран-при Азербайджана, подчеркнув, что шинники не обвиняли команды в нарушении регламента.
«Случившееся в Баку объясняется тем, что ожидаемые условия в гонке не совпали с фактическими условиями заезда – это и привело к проблемам. Повреждение представляло собой круговой разрез на внутренней стороне, сразу на обеих шинах. Когда в шины поступает слишком много энергии в условиях низкого давления, на их боковине образуется нечто, что принято называть «стоячими волнами». На внутреннюю боковину приходится слишком большое давление, и в определённый момент шина разрывается. Это и произошло в Баку.
Если в регламенте не прописано, каким должно быть давление в ходе гонки, то я не могу говорить, что команды делали что-то вопреки регламенту с целью добиться более высоких скоростей. Если они выполняют наше требование о давлении в шинах, значит, всё соответствует правилам.
Но если такое произойдет в следующем году, когда мы станем применять стандартные датчики, это будет означать, что команды пошли в обход правил», — приводит слова Изолы RaceFans.
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