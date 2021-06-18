Боттас — о возможном уходе из «Мерседеса»: я не думал о плане Б

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал слухи, согласно которым он потеряет место в команде на следующий сезон. Ранее сообщалось, что Боттаса заменит гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.

«Невозможно убрать весь информационный шум, появляющийся вокруг. Каждый сезон ситуация повторяется, задаются одни и те же вопросы, ходят одни и те же слухи. Это часть нашего спорта.

Мы пока ничего не обсуждали с «Мерседесом», не говорили о новом контракте. Время обсуждений настанет. Но я много не думал о плане Б на этот случай», — цитирует Боттаса Grandprix247.

Нынешний контракт Боттаса с «Мерседесом» истекает по окончании сезона. По слухам, он может перейти в «Уильямс» в случае ухода Расселла. В «Уильямсе» не исключили, что Расселл перейдёт в другую команду.