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В следующем году в Формуле-1 могут провести сразу шесть спринтерских гонок

В следующем году в Формуле-1 могут провести сразу шесть спринтерских гонок
Антон Мозговой
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Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, что в следующем сезоне в «Королевских гонках» спринты могут состояться на шести этапах. В нынешнем сезоне новый формат дебютирует в Формуле-1. И если его признают удачным, спринтерские гонки могут быть использованы на большем количестве этапов. Дебютная спринтерская гонка состоится в июле на Гран-при Великобритании.

«Мы рассматриваем сценарий, при котором в следующем сезоне на шести этапах может быть внедрён спринт. У нас есть промоутеры, которые хотят видеть спринты на своих этапах. В этом коммерческом мире такой вопрос можно обсудить с промоутерами.

В то же время мы никогда не будем ничего проталкивать, если речь не идёт об успешном проекте. Нет смысла внедрять что-то, что не цепляет публику. Если мы не увидим интереса у болельщиков к спринтам, то не будем навязывать этот формат», — цитирует Брауна RacingNews.

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