Льюис Хэмилтон: мы не перенесли «волшебную» кнопку, но закрыли её

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о ситуации, которая произошла во время Гран-при Азербайджана. Британец допустил ошибку во время рестарта гонки и упустил лидерство. Более того, в итоге он и вовсе не смог попасть в призовую зону. Хэмилтон на прогревочном круге нажал «волшебную кнопку» на обратной стороне руля. Она позволяет гонщику быстро прогреть передние шины. Льюис в итоге выключил кнопку, но затем вновь задел её. Это привело к тому, что вскоре из под колёс Хэмилтона повалили клубы дыма.

«Я не считаю произошедшее ошибкой. Невозможно всегда быть идеальным. Ошибка — это когда вылетаешь с трассы или врезаешься в стену. Мы говорим о другом.

Мы сделали выводы из произошедшего. Кнопку не перенесли, но закрыли её так, чтобы она случайно не нажалась в будущем. Очевидно, что изменить руль и расположение кнопок на нём непросто. Думаю, мы поищем долгосрочный вариант решения проблемы», — цитирует Хэмилтона GrandPX.