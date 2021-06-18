Губернатор Ленинградской области вошёл в оргкомитет Гран-при России Формулы-1

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко стал новым участником организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1. Об этом говорится в распоряжении Правительства Российской Федерации от 17.06.2021 № 1636-р, размещённом на интернет-портале правовой информации.
В состав оргкомитета также вошли генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Ян Полек, два заместителя Дрозденко в правительстве Ленинградской области, а также председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.
В оргкомитете остались министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов и врио главы федеральной территории «Сириус» Андрей Столяров, однако столь массовое включение представителей Ленинградской области косвенно свидетельствует о вероятном переезде Гран-при России в ближайшие годы с «Сочи Автодрома» на «Игору Драйв».
Контракт на проведение Гран-при России Формулы-1 рассчитан до 2025 года. В сезоне-2021 этап на «Сочи Автодроме» запланирован на 24-26 сентября.
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