Вести завоевал поул в квалификации Формулы-3 на «Поль Рикаре», Смоляр — седьмой

Гонщик команды «АРТ» Фредерик Вести завоевал поул-позишен по итогам квалификации второго этапа сезона-2021 Формулы-3 на французской трассе «Поль Рикар». Вести почти на две десятые опередил Денниса Хаугера. Россиянин Александр Смоляр показал седьмой результат и, таким образом, будет стартовать с шестой позиции в первой гонке уик-энда. Один из фаворитов серии — Артур Леклер — не проехал ни одного быстрого круга из-за повреждения машины в начале сессии.



Формула-3. «Поль Рикар». Квалификация.



1. Фредерик Вести — 1:50.882

2. Деннис Хаугер — 1:51.063

3. Виктор Мартинс — 1:51.122

4. Джек Дуэн — 1:51.165

5. Кайо Коллет — 1:51.187

6. Клемент Новалак — 1:51.213

7. Александр Смоляр — 1:51.269

8. Аюму Иваса — 1:51.484

9. Хуан Мануэль Корреа — 1:51.503

10. Логан Сарджент — 1:51.525

11. Давид Шумахер — 1:51.550

12. Калан Уильямс — 1:51.575...

30. Артур Леклер — 2:30.239.