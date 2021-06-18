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Вести завоевал поул в квалификации Формулы-3 на «Поль Рикаре», Смоляр — седьмой

Вести завоевал поул в квалификации Формулы-3 на «Поль Рикаре», Смоляр — седьмой
Евгений Кустов
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Гонщик команды «АРТ» Фредерик Вести завоевал поул-позишен по итогам квалификации второго этапа сезона-2021 Формулы-3 на французской трассе «Поль Рикар». Вести почти на две десятые опередил Денниса Хаугера. Россиянин Александр Смоляр показал седьмой результат и, таким образом, будет стартовать с шестой позиции в первой гонке уик-энда. Один из фаворитов серии — Артур Леклер — не проехал ни одного быстрого круга из-за повреждения машины в начале сессии.

Формула-3. «Поль Рикар». Квалификация.

1. Фредерик Вести — 1:50.882
2. Деннис Хаугер — 1:51.063
3. Виктор Мартинс — 1:51.122
4. Джек Дуэн — 1:51.165
5. Кайо Коллет — 1:51.187
6. Клемент Новалак — 1:51.213
7. Александр Смоляр — 1:51.269
8. Аюму Иваса — 1:51.484
9. Хуан Мануэль Корреа — 1:51.503
10. Логан Сарджент — 1:51.525
11. Давид Шумахер — 1:51.550
12. Калан Уильямс — 1:51.575...
30. Артур Леклер — 2:30.239.

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