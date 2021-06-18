Окон сохранит связи с «Мерседесом», несмотря на долгосрочный контракт с «Альпин»
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Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон сообщил, что он сохранит связи с менеджментом «Мерседеса», несмотря на продление контракта с французской командой. Новый контракт Окона с «Альпин» рассчитан на три года.
«Я всегда мечтал о стабильности, которая есть у меня сейчас с «Альпин». Это большой шаг в моей карьере, я снял груз со своих плеч. Мне больше не нужно беспокоиться о том, смогу ли я и дальше быть гонщиком Формулы-1.
Ситуация такова, что в течение следующих трёх лет я буду полноценным гонщиком в «Альпин». Вся моя работа будет связана только с этой командой. Я не буду взаимодействовать с командой «Мерседес», но, конечно, я сохраню с ними связь», — приводит слова Эстебана Окона GrandPX.news.
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