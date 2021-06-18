С болидов «Феррари» пропал логотип титульного спонсора

Команда Формулы-1 «Феррари» выступает на Гран-при Франции Формулы-1 без логотипов своего титульного спонсора — бренда Mission Winnow, принадлежащего табачному концерну Philip Morris International. Логотипы бренда будут отсутствовать на болидах «Феррари» и командной одежде на всех Гран-при, которые проходят на территории Европейского союза, а также на Гран-при Великобритании.



«Mission Winnow уважает все законы и правила и продолжает искать способы обеспечивать диалог, свободный от идеологии, а также выстраивать сильные партнёрства, основанные на общих ценностях. Мы понимаем недоверие и существенный скепсис по отношению к нашей индустрии. Однако наше намерение — не создавать спорные ситуации из-за использования логотипа, а переформатировать глобальные обсуждения, создавать сообщества и поддерживать инновационные идеи, которые приводят к позитивным переменам», — отметил вице-президент по партнёрствам Mission Winnow Риккардо Парино.