Глава «Альпин» объяснил, зачем подписал контракт с Оконом сразу на три года

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, почему французская команда Формулы-1 решила продлить контракт с Эстебаном Оконом сразу на три сезона — до конца 2024 года.



«Он очень хорош в извлекании максимума из машины. И это показывает, что он постоянно прибавляет. Эстебан чертовски быстр. И за пределами Ф-1 он просто отличный парень. Он всегда предлагает поучаствовать в разработке новой машины. В общем, хорошо, что он с нами. Поэтому мы подписали контракт на три года.



У нас в «Рено» средне-долгосрочный подход. Мы хотим долго здесь быть и хотели сделать такой первый шаг. Мы уже достаточно видели в исполнении Эстебана, знаем, что он хорош. Я не хочу через два года снова искать другого пилота. Прошлое показывает, что такая ситуация не приводит к хорошему. Если у тебя хороший пилот, ты хочешь его сохранить.



Для меня это также гарантия, что у нас всё будет хорошо в плане гонщиков. Эстебан — пилот топ-10, это минимум. Так что мы точно не допустили здесь серьёзной ошибки. Это решение далось мне без раздумий», — приводит слова Росси RaceFans.