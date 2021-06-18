«Дакар» станет первым этапом нового чемпионата мира по ралли-рейдам

Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил создание нового чемпионата мира по ралли-рейдам. Промоутером чемпионата в ближайшие пять лет станет компания Amaury Sport Organisation, которая уже долгие годы организует ралли-марафон «Дакар».



«Дакар» будет включён в календарь нового чемпионата, став в 2022 году первым этапом серии. Это стало возможно благодаря тому, что ФИА и A.S.O. утвердили общие спортивные и технические правила.



Календарь чемпионата мира 2022 года будет объявлен позднее — ожидается, что в нём будет максимум пять этапов. Предусмотрены отдельные зачёты Т1, Т2, Т3, Т4 и T5 (грузовики). Титулы чемпионов мира будут присуждаться победителям общего зачёта — пилоту, его штурману и автопроизводителю. В отдельных категориях предусмотрены титулы чемпионов ФИА.