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«Дакар» станет первым этапом нового чемпионата мира по ралли-рейдам

«Дакар» станет первым этапом нового чемпионата мира по ралли-рейдам
Евгений Кустов
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Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил создание нового чемпионата мира по ралли-рейдам. Промоутером чемпионата в ближайшие пять лет станет компания Amaury Sport Organisation, которая уже долгие годы организует ралли-марафон «Дакар».

«Дакар» будет включён в календарь нового чемпионата, став в 2022 году первым этапом серии. Это стало возможно благодаря тому, что ФИА и A.S.O. утвердили общие спортивные и технические правила.

Календарь чемпионата мира 2022 года будет объявлен позднее — ожидается, что в нём будет максимум пять этапов. Предусмотрены отдельные зачёты Т1, Т2, Т3, Т4 и T5 (грузовики). Титулы чемпионов мира будут присуждаться победителям общего зачёта — пилоту, его штурману и автопроизводителю. В отдельных категориях предусмотрены титулы чемпионов ФИА.

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