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Мик Шумахер: шины сильно перегреваются

Мик Шумахер: шины сильно перегреваются
Александр Кожевников
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Франции. Мик, как и ранее Никита Мазепин, отметил, что новые директивы «Пирелли» негативно сказались на выступлении команды.

«В первой тренировке у нас возникли проблемы, из-за которых я не смог проехать всю запланированную дистанцию, но во второй мы решили эту задачу. Нужно постараться прибавить, чтобы сократить отставание от «Уильямса».

Шины сильно перегреваются, в этот уик-энд нам пришлось повысить давление в них, так что проехать длинную дистанцию стало сложнее. Нам нужно найти настройки, которые подойдут как для квалификации, так и для гонки. Надеюсь, нам удастся сделать это», — приводит слова Мика Шумахера официальный сайт команды.

По итогам обеих тренировок Мик показал 19-й результат.

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