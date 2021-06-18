Сайнс признал, что «Феррари» во Франции «вернулась в реальность»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, как для него сложились пятничные тренировки Гран-при Франции. Во второй практике испанец стал восьмым после 16-го результата с утра.
«В первой практике я не проехал круга на «софте», потому что меня развернуло. Попытка на «софте» во второй тренировке позволила мне оказаться выше. Ощущения от машины были неплохими, но проблема в том, что мы знали, что при такой конфигурации трассы не окажемся так же хороши, как в Баку и Монако. Так что мы вернулись в реальность, но в то же время рады видеть, что баланс не так и далёк от идеала.
Проблема в том, что ветер дул в наихудшую сторону: это значит, что на прямых он встречный, из-за чего ты медленный, зато в поворотах попутный. Это делает всё труднее, делает нас медленнее, чем в 2019 году, когда ветер дул по-другому. К тому же он довольно нестабильный, так что легко допустить ошибки, но ситуация одинаковая для всех. Надеюсь, мы адаптируемся лучше», — приводит слова Сайнса GPFans.
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