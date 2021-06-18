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«Мерседес» может отложить выбор между Боттасом и Расселлом до зимы

«Мерседес» может отложить выбор между Боттасом и Расселлом до зимы
Евгений Кустов
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг информацию, что немецкая команда уже в ближайшее время планирует определиться, заменить ли в сезоне-2022 Валттери Боттаса на Джорджа Расселла.

«Очень вероятно, что решение не будет объявлено до зимы. Но я не знаю, идёт ли речь о декабре, январе или феврале. Мы всегда были лояльны по отношению к нашим пилотам. Так мы делаем и сейчас.

Что должен сделать Боттас для контракта? Быстро управлять машиной в субботу и воскресенье. Если он так сделает, то окажется в очень хорошем положении в плане следующего года», — приводит слова Вольфа RaceFans.

Ранее сообщалось, что «Мерседес» близок к решению заменить Боттаса и может объявить о грядущем переходе Расселла уже во время Гран-при Великобритании в июле.

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