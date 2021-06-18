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Хорнер объяснил, зачем «Ред Булл» была нужна деталь, отвалившаяся от машины Ферстаппена

Хорнер объяснил, зачем «Ред Булл» была нужна деталь, отвалившаяся от машины Ферстаппена
Евгений Кустов
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему его команда была так заинтересована в том, чтобы вернуть себе деталь, отвалившуюся от переднего антикрыла болида Макса Ферстаппена во второй тренировке Гран-при Франции.

«Я попросил нашего спортивного директора вернуть деталь, ведь у нас впереди три уик-энда подряд. Австрия может оказаться довольно «голодной» до передних антикрыльев, так что каждая карбоновая деталь, которую можно прикрутить обратно, в состоянии оказаться полезной», — приводит слова Хорнера Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.

В пятницу многие гонщики и команды пожаловались на новые жёлтые бордюры на «Поль Рикаре», из-за которых на некоторых машинах были повреждены передние антикрылья и днища.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

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