Видео: Цунода помешал сразу двум гонщикам, выезжая с пит-лейна

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, случившегося в конце первой пятничной тренировки Гран-при Франции на «Поль Рикаре». Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода покинул пит-лейн, но не получил информации, что в этот момент по стартовой прямой на высокой скорости едет один из гонщиков «Уильямса». Цунода успел сместиться правее и не спровоцировать аварию. После этого японский пилот на низкой скорости начал преодолевать первый поворот, и британскому гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону пришлось срезать трассу, чтобы не упереться в болид «Альфа Таури».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.