Спортивный директор «Феррари»: Шварцман — следующий в очереди

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекис прокомментировал ситуацию с многочисленными воспитанниками академии итальянской команды, которые уже попали в Формулу-1 или находятся на подходе к ней.



«Нам повезло с новым поколением пилотов. У нас есть Мик в «Хаасе», Каллум много работает с «Альфа Ромео». Он уже выступал на первой тренировке и выступит ещё. И у нас есть Роберт и Маркус. Надеюсь, они будут бороться за победы в Ф-2. Так что пилотов для Ф-1 у нас много.



Но мы в хорошем положении: Мик прогрессирует, у Каллума будут шансы показать себя, а Роберт — следующий в очереди. Он набрал больше всех очков в Баку, выиграл гонку и борется за титул. Это приятная проблема — понимать потенциал этих парней и искать им места», — приводит слова Мекиса Motorsport Россия.