Льюис Хэмилтон: мы сегодня все скользили во время практики, не знаю, с чем это связано
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что во время свободной практики Гран-при Франции не ощутил особых изменений в поведении болида по сравнению с предыдущими этапами Формулы-1.
«Если честно, то не особо отличалось. Хоть мы и находимся в другой позиции, чем в Монако и Баку, у нас были большие проблемы, наверное, это актуально для всех.
Я не знаю, связано ли это с покрытием дороги или температурой, или же с шинами, сложно сказать. Но мы все много скользили, было сложно.
Мы внесли много изменений. Наверняка проделаем большую аналитическую работу и будем надеяться, что завтра всё будет лучше, посмотрим. Мы не узнаем до завтра», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.
Хэмилтон показал второе время в первой практике и третье — во второй.
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