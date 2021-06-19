Льюис Хэмилтон: мы сегодня все скользили во время практики, не знаю, с чем это связано

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что во время свободной практики Гран-при Франции не ощутил особых изменений в поведении болида по сравнению с предыдущими этапами Формулы-1.

«Если честно, то не особо отличалось. Хоть мы и находимся в другой позиции, чем в Монако и Баку, у нас были большие проблемы, наверное, это актуально для всех.

Я не знаю, связано ли это с покрытием дороги или температурой, или же с шинами, сложно сказать. Но мы все много скользили, было сложно.

Мы внесли много изменений. Наверняка проделаем большую аналитическую работу и будем надеяться, что завтра всё будет лучше, посмотрим. Мы не узнаем до завтра», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Хэмилтон показал второе время в первой практике и третье — во второй.