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«Веганство пошло ему на пользу». Хэмилтон показал видео со своей собакой

«Веганство пошло ему на пользу». Хэмилтон показал видео со своей собакой
Виталий Весёлый
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил свежее видео в «сториз» своего «инстаграма», где показал подписчикам своего питомца.

Хэмилтон показал, как веганство помогло его собаке

«После хорошей прогулки он всё ещё не прочь поиграть. Неплохо для 9-летнего возраста. Веганство пошло ему на пользу», — подписал видео Хэмилтон.

Вчера, 18 июня, В Ле-Кастелле на автодроме имени Поля Рикара состоялись первая и вторая свободные практики Гран-при Франции. Хэмилтон показал второе время в первой тренировке и третье — во второй.

Третья свободная практика седьмого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Франции состоится сегодня, 19 июня. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Франции. Онлайн-трансляция третьей практики

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