Александр Смоляр прокомментировал победу в первой гонке Формулы-3 во Франции

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал победу, которую он одержал в первой гонке второго этапа Формулы-3 во Франции.
«Это уже моя вторая победа в сезоне, получилась мегагонка. С Мартинсом мы выдали настоящую битву на последнем круге. Определённо, заезд получился. Не ожидал, что всё так и будет, но я точно получил удовольствие.
Надеюсь, что вторая гонка получится такой же весёлой, как и первая. Хотел бы отметить свою команду, которая проделала отличную работу – машина была подготовлена замечательно. Надеюсь, мы поборемся за очки и во второй гонке», — приводит слова Смоляра пресс-служба Формулы-3.
Формула-3. «Поль Рикар». Первая гонка второго этапа
1. Александр Смоляр — 38:26.581
2. Виктор Мартинс + 0.624
3. Калан Уильямс + 1.212.
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