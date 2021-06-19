Александр Смоляр прокомментировал победу в первой гонке Формулы-3 во Франции

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал победу, которую он одержал в первой гонке второго этапа Формулы-3 во Франции.



«Это уже моя вторая победа в сезоне, получилась мегагонка. С Мартинсом мы выдали настоящую битву на последнем круге. Определённо, заезд получился. Не ожидал, что всё так и будет, но я точно получил удовольствие.



Надеюсь, что вторая гонка получится такой же весёлой, как и первая. Хотел бы отметить свою команду, которая проделала отличную работу – машина была подготовлена замечательно. Надеюсь, мы поборемся за очки и во второй гонке», — приводит слова Смоляра пресс-служба Формулы-3.



Формула-3. «Поль Рикар». Первая гонка второго этапа

1. Александр Смоляр — 38:26.581

2. Виктор Мартинс + 0.624

3. Калан Уильямс + 1.212.