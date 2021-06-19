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Леклер выиграл вторую гонку Формулы-3 во Франции, Смоляр — седьмой

Леклер выиграл вторую гонку Формулы-3 во Франции, Смоляр — седьмой
Александр Кожевников
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На французской трассе «Поль Рикар» завершилась вторая гонка второго этапа Формулы-3. Победителем заезда стал гонщик «Према» Артур Леклер. Вторым к финишу пришёл его партнёр по команде Деннис Хаугер, третьим финишировал Виктор Мартинс из «МП Моторспорт».

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и команды «АРТ» Александр Смоляр пришёл к финишу на седьмой позиции, отыграв в ходе гонки пять мест относительно старта.

Формула-3. «Поль Рикар». Вторая гонка второго этапа

1. Артур Леклер («Према») — 20 кругов
2. Деннис Хаугер («Према») +4,2
3. Виктор Мартинс («МП Моторспорт») +8,0
4. Оливер Колдуэлл («Према») +9,3
5. Джек Дуэн («Трайдент») +10,0
6. Клемент Новалак («Йенцер») +12,7
7. Александр Смоляр («АРТ») +18,0
8. Каллан Уильямс («Йенцер») +20,6
9. Аюми Иваса («Хайтек») +22,1
10. Фредерик Вести («АРТ») +24,9
11. Давид Шумахер («Трайдент») +25,3

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