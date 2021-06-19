Мазепин: не был полностью доволен машиной в квалификации

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги квалификации Гран-при Франции, которую он завершил на 18-й позиции. Россиянин отметил, что остался недоволен поведением машины в первом сегменте квалификации.



«Я не был полностью доволен своей машиной. У нас было три тренировки, которые дают возможность найти настройки и войти в ритм, но в первом сегменте поведение машины может отличаться. К сожалению, я не успел установить быстрый круг, когда это было нужно сделать. Когда во время сегмента появляется два периода красных флагов, такое случается. Если посмотреть на статистику, то такие вещи случаются нечасто, но когда такое происходит, вечером в субботу сложно заснуть.



Такое случается. Впереди длинная гонка, в которой всё будет зависеть от гоночного темпа, так что посмотрим, что получится», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».