Цунода объяснил причины аварии в квалификации Гран-при Франции

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Франции, из-за которой будет стартовать в гонке 20-м.



«Сегодня в квалификации была моя ошибка, и я хочу извиниться перед командой. Я просто слишком сильно использовал жёлтый бордюр в первом повороте, и меня развернуло. Я попытался затормозить как можно сильнее, чтобы избежать контакта с барьером, но словно катился по льду, когда ехал задом.



Удар был довольно небольшим, но машина получила какие-то повреждения, так что команде придётся потрудиться вечером, чтобы подготовить её для меня к воскресенью. Лучший способ отблагодарить команду — провести завтра хорошую гонку. Здесь трудно обгонять, но я буду атаковать на каждом круге и использовать любую возможность», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».

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