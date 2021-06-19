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Цунода объяснил причины аварии в квалификации Гран-при Франции

Цунода объяснил причины аварии в квалификации Гран-при Франции
Евгений Кустов
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Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Франции, из-за которой будет стартовать в гонке 20-м.

«Сегодня в квалификации была моя ошибка, и я хочу извиниться перед командой. Я просто слишком сильно использовал жёлтый бордюр в первом повороте, и меня развернуло. Я попытался затормозить как можно сильнее, чтобы избежать контакта с барьером, но словно катился по льду, когда ехал задом.

Удар был довольно небольшим, но машина получила какие-то повреждения, так что команде придётся потрудиться вечером, чтобы подготовить её для меня к воскресенью. Лучший способ отблагодарить команду — провести завтра хорошую гонку. Здесь трудно обгонять, но я буду атаковать на каждом круге и использовать любую возможность», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

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